HaberTürk yazarı Par: İktidar son 2 ay içinde dördüncü propaganda videosunu hazırladı, muhalefet ise sadece eleştirmekle yetiniyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, AKP Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Sen kimsin?" başlıklı videoyu köşesinde yorumladı. Par, "İktidar son 2 ay içinde dördüncü propaganda videosunu hazırladı, muhalefet ise sadece eleştirmekle yetiniyor" görüşünü savundu.

Par, "Videoda hem 'Atatürk niye yok? Ya da adı neden geçmiyor?' sorularının önüne geçilmiş hem de gençliğe 'Sen Atatürk’sün' denilmekten kaçınılmış. Ayrıca tüm bu kliplerde Cumhuriyet döneminin devrimci ‘Atatürk’ü yerine Milli Mücadele döneminin 'Gazi Mustafa Kemal' silüetlerinin tercih edildiğini de vurgulamak lazım... Tüm bunları alt alta koyduğumuzda gayet hesaplı ideolojik bir tarih perspektifi çizildiğini söylemek zor değil." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Bu arada CHP Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları’nın hazırlattığı klibi eleştiren tweetleri toplayarak bir karşı video hazırlamış. Kusura bakmasınlar ama sahte hesapların attığı tweetleri arka arkaya yapıştırarak kolaycılığa kaçmışlar." eleştirisini yaptı.

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