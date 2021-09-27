HaberTürk yazarı Par: Hayrettin Karaman bile iktidara ‘çürük gemi’ diyorsa…

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın dünkü yazısında, "Daha sağlam bir gemi bulmadan denizin ortasında çürümüş dedikleri ama kendilerini az çok değerleri ile taşıyan gemilerini batıranlar geçmişi, hâli ve geleceği hâmil olarak batarlar. Yakın ve uzak tarihten ibret alın! Çürümüşlüğün ölçüsü görecelidir. Daha sağlamını yapmak için gemiyi terk ederseniz zaten korsanlara bırakmış olursunuz” ifadelerini kullanmasına ilişkin olarak, "En çok sahip çıkan isimler bile savunayım derken 'çürümüş gemi' benzetmesi yapıyorsa AK Parti olgular kadar algıları da yönetemiyor, gemi sahiden su alıyor demektir" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Yani Karaman, AK Parti ve bugünkü iktidar için “Biraz çürümüş ama bizi az çok değerleri ile taşımaya çalışıyor. Eleştirip daha fazla batırmayın” demek istiyor. En çok sahip çıkan isimler bile savunayım derken 'çürümüş gemi' benzetmesi yapıyorsa AK Parti olgular kadar algıları da yönetemiyor, gemi sahiden su alıyor demektir." görüşünü savundu.

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