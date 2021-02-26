HaberTürk yazarı Par: Erdoğan, pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyor çünkü bir an önce normalleşme istiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemiye rağmen kalabalık kongreler düzenlemesine ilişkin olarak, "Bir an önce normalleşme istiyor, Koronavirüs Bilim Kurulu’na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya üstü kapalı 'Daha fazla uzatmayın' mesajı veriyor." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Teşkilatın siyasi motivasyonunu yükseltmenin hastalık riskinden daha hayati olduğunu düşünüyor. Halktan uzak kalmaktan, dijital konuşmalar yapmaktan sıkıldı, salonları dolduran kalabalığın attığı sloganların “Yasaklar varken neden kongre yapıyorsunuz?” eleştirilerini bastıracağına inanıyor. Sadık seçmeninin bu duruma pek kızmayacağını umut ediyor. Salgına rağmen salonların 'lebalep dolu' olmasını kendisine duyulan sevginin bir kanıtı olarak yorumluyor. Ekonomi nedeniyle oy kayıplarının önüne geçmek için vakit kaybetmeden partiyi toparlamak istiyor." düşüncesini dile getirdi.