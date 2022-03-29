HaberTürk yazarı Par: Erdoğan’ın verdiği manda yoğurdu tarifine kendi tabanı da tepki göstermiş midir?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şifa" tarifine ilişkin olarak, "Muhalefet de haliyle zamları hatırlatarak eleştirdi. Peki Erdoğan’ın verdiği bu tarife kendi tabanı da tepki göstermiş midir?" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Fakat bugün yaşadığımız zamlar sadece yoksul kesimi değil belirli bir refah seviyesine alışan orta sınıfı da ciddi anlamda mutsuz ediyor. Eti geçelim, bir demet dereotunun 12 TL'ye, bir adet kıvırcık marulun 18 TL'ye satıldığı bir atmosferde artık geniş kitlelerin kendisini ekonomik olarak güvende hissetmesi mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla bir zamanlar Cumhurbaşkanı’nın verdiği manda yoğurdu tarifini hoş bulup hayatında tatbik edebileceklerin oranı giderek azalıyor. Elbette kimsenin güç yetiremeyeceği süper lüks bir tarif değil ama korku ve endişe atmosferi insanları her şeyin fiyatını hesap etmeye ve mümkün olduğunca harcamalarını kısmaya yönlendiriyor. Buna en koyu Erdoğancılar da dahil… AK Parti’nin kemik tabanı belki kültürel ve politik sebeplerle muhalefete oy verme eğiliminde değil ancak ekonomik gidişattan mutlu ve umutlu da değil.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Partili siyasetçiler bu psikolojiyi görüp ona uygun adımlar atmazlarsa, gelecek seçimde beklenmedik düzeyde bir sandık protestosuyla karşılaşabilirler."