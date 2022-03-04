HaberTürk yazarı Par: Erdoğan’ı dış politikada "Ey" demekle eleştiren Meral Hanım, bu sefer kendisi bir benzerini yapıyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilikin olarak, “Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Erdoğan’ı dış politikada 'Ey' demekle eleştiren Meral Hanım, bu sefer kendisi bir benzerini yapıyor" dedi.

Par, yazısında şunları kaydetti:

"Diyelim Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımlarına katıldık, seneye kışa evlerimizi hangi doğalgazla ısıtacağız?

Ruslar domatesleri gümrükten geri çevirdiğinde, Rus turistler gelmediğinde mevcut tabloda zaten zorda olan ekonomimizi hangi kaynaklarla toparlayacağız?

ABD’nin yeni Marshall yardımları göndermesini mi bekleyeceğiz?

Erdoğan’ı dış politikada 'Ey' demekle eleştiren Meral Hanım, bu sefer kendisi bir benzerini yapıyor.

'Türkiye, Rusya'ya bağımlı hale getirilmiştir. İki ülke arasındaki ilişki, Rusya lehine asimetrik bir ilişkidir' diyor ama kendisi de bir başka asimetriye kapı aralıyor.

Üstelik Biden’ın Türkiye’deki muhalefete ilişkin sözleri unutulmamışken, muhalefetin tümüyle Batı yanlısı bir çizgi izleyeceği söylenirken, ABD başta PYD meselesi olmak üzere Türkiye’nin güvenlik kaygılarını pek umursamıyorken, siyasi iletişim açısından bu açıklaması ne kadar doğru?

Elbette Ukrayna halkının yaşadığı drama üzülüyoruz ve Putin’in bağımsız bir ülkeyi işgal girişimine net bir şekilde karşı çıkıyoruz. Fakat sorumluluk makamında oturanların duygusallığa kapılıp Türkiye’nin uzun süreli menfaatlerini kenara atma lüksü var mı?"

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TIKLAYIN - Akşener: Putin haddini aşmıştır; vakit çekimser kalma vakti değil, zalimin karşısında dik durma, yaptırım vaktidir