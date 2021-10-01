HaberTürk yazarı Par: Erdoğan "Asla olmaz" dediğine göre…

HaberTürk yazarı Kübra Par, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş talebini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz" ifadesini hatırlatarak "Yani muhalefetin sistem değişikliği talebine kapıyı kapatmış, üstüne bir de kilit asmış. Anketlerdeki durum kötüye gitse bile Erdoğan’ın 2023’te de bu tavrından döneceğini beklemek şu noktadan sonra saflık olur. Mağlubiyeti kabul etmek anlamına gelecek bir geri adım atmaz" dedi.

Par, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Peki Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilecek olursa sistem değişikliğine razı olur mu yoksa muhalefeti zor durumda bırakmak için değişikliğe “Hayır” deyip sistemi kilitlemeyi mi tercih eder?

Yanıtı geçmişte gizli…

7 Haziran 2015’te AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybetmişti ama Erdoğan koalisyon kurulmasına razı olmadı. Hükümet krizi çıktı, istikrar isteyen seçmen dönüp tekrar AK Parti’yi birinci parti yaptı.

Tersten bir örnek İstanbul seçiminde de yaşandı. Erdoğan 2015’teki senaryoyu tekrar yürürlüğe koyarak yenilgiyi kabullenmedi, zoraki ikinci seçime giderek şansını tekrar denemek istedi.

İkinci denemenin sonucu hezimet olsa da her iki olay da Erdoğan’ın sonuna kadar savaşmadan yenilgiyi kabul etmediğini gösteriyor.

Lafın kısası, muhalefet referandum için gerekli 360 oy için AK Parti’ye güvenmeyi bir an önce bırakıp her iki seçimde de mutlak zafer için uğraşmalı.

Ya da sistem değişikliği planını bir süre erteleyip mevcut sistemi uygulamada demokratikleştireceğini söylemeli ve vatandaşın daha acil sorunlarının çözümüne odaklanmalı."