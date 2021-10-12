HaberTürk yazarı Par'dan Erdoğan'a: Rize'de Akşener'e yapılan protesto sonrası sözlerine açıklık getirmesi Türkiye demokrasisi adına kıymetli olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, siyasetteki kanlı eylemler veya siyasi cinayetler tartışmasına ilişkin olarak, "Açıkçası ben bu tür iddiaları ziyadesiyle abartılı ve yersiz buluyorum çünkü Türkiye’nin demokratik olgunluk seviyesine ciddi manada güveniyorum." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaya değinerek, "Bu daha ilk. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” demesi yoruma açık bir mesaj gibi yorumlandı. Manipülasyona yol açmaması ilk fırsatta bu sözlerinden kastına açıklık getirmesi Türkiye demokrasisi adına kıymetli olacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Elbette sert bir siyasi kutuplaşma ve kıyasıya bir politik rekabet var ama aynı zamanda biz demokratik seçimler konusunda çok tecrübeli bir ülkeyiz. Seçim sonuçlarına karşı itirazlar her zaman oluyor. Son yerel seçimdeki gibi seçimler iptal edilip tekrar sandık dayatılabiliyor, hatta trafoya kedi bile kaçabiliyor ama çok şükür ki yasadışı silahlı grupların sokaklara döküldüğü kanlı bir kaos ortamı yaşanmıyor. Yani AK Parti seçimi kazanır veya kaybeder fakat bir gün iktidarı bırakmak zorunda kalırsa ülkenin kan gölüne döneceğini iddia etmek bu ülkenin demokrasisine haksızlık gibi geliyor bana. Türkiye tarihinde pek çok kez iktidarlar değişti. Giden iktidar ister zayıf olsun ister güçlü sonuçta –darbeleri saymazsak- değişim hep demokrasi ve hukuk parantezi içinde yaşandı. Son seçimde İstanbul ve Ankara’da kazanan muhalefet oldu diye siyasi suikast veya sokaklarda taşkınlık yaşanmadı.Bundan sonra yaşanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"Öte yandan kaygı duyanları da hafife almamak lazım. Bu tür iddialar en yüksek düzeyde konuşulmaya başlandıysa veya sahiden de illegal suç örgütlerinin, çetelerin, terör gruplarının seçimlere gölge düşürme, ülkede kaos yaratma riski varsa başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkililerin gerekli önlemleri alması ve herkesin içini ferahlatacak açıklamalar yapması gerekir.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir çağrım var. Netanyahu kıyaslaması nedeniyle Meral Akşener’e karşı Rize’de yapılan protesto sonrası “Bu daha ilk. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” demesi yoruma açık bir mesaj gibi yorumlandı. Manipülasyona yol açmaması ilk fırsatta bu sözlerinden kastına açıklık getirmesi Türkiye demokrasisi adına kıymetli olacaktır."