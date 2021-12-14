HaberTürk yazarı Par'dan AKP'li Kurtulmuş'a: doların yükselişini normalleştirenlere mi kızmalıyız, kendisini korumaya çalışan vatandaşlara mı?

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un devlet bankalarının esnafa verdiği ucuz kredileri dövize çevirenleri eleştirerek “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirası'nı gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır” sözlerini hatırlatarak, "Fiyat artışlarının önünü alamayanlara, hatta doların yükselişini yeni modelin bir parçası olarak görüp normalleştirenlere mi kızmalıyız, yoksa bu gidişatta kendisini korumaya çalışan vatandaşlarımıza mı?" diye sordu.

Par, yazısında, "Şu an kenarda çil çil dolarları olmayan herkes gidişattan büyük bir tedirginlik duyuyor. Fiyatlar öyle bir yükseliyor ki bugün 3 kuruşa aldığınız şey bir sonraki hafta 6 kuruşa çıkıyor. Vatandaş da kendini korumak için elinde avucunda ne varsa dolara yatırıyor ki en azından fazla zarar etmesin... Kredi çeken esnafın bu parayla dolar almasını eleştiriyorsunuz ama o esnaf parasını Türk Lirası'nda tutsa ay sonunda alım gücünün ne kadar azalacağını, borçlarının ne kadar artacağını öngöremiyor. Bırakın kredi çekenleri, artık işçi ve memur bile ay sonunu çıkarabilmek için maaşını aldığı gün dolara çeviriyor" ifadelerini kullandı.

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