HaberTürk yazarı Par’dan Ayasofya Camii imamına: Siyasete bu kadar meraklıysa önce üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” açıklamasına ilişkin olarak, “Siyasete bu kadar meraklıysa önce üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın.” düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Ayasofya Camii gibi bütün ülkenin ortak değeri olan kutsal bir mabedin imamı, sosyal medyada takipçi kasma heveslisi bir ergen gibi davranamaz. Halkın vergileriyle maaş alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini tartışmaya açamaz." düşüncesini dile getirdi.

Boynukalın'ın ilk çıkışının laiklik meselesi olmadığını hatırlatan Par, "Yılmaz Özdil’in cenaze namazı kılınmasın' diyen Ebubekir Sifil’e destek veren bu adam... Anayasa Mahkemesi’ne had bildirmeye çalışan bu adam... Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef gösteren bu adam... Boğaziçi rektörüne mesaj veren bu adam.. Maşallah girmediği tartışma, yorum yapmadığı polemik yok." ifadesini kullandı.