HaberTürk yazarı Par’dan AKP’li  Sorgun’a: “İş beğenmiyorlar” diye halkımıza kızacağınıza “Biz nerede hata yaptık?” diye düşünerek kendinizi sorgulayın

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, “İş beğenmiyorlar' diyen AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’a “Biz nerede hata yaptık?’ diye düşünerek kendinizi sorgulayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Par yazısında, "Bize ‘Yandım, bittim’ diye gelenler oluyor. Bir işadamını arıyorum. 'Hemen gönder' diyor. Bize iş için gelenler sonra ‘Belediye olmaz mı, hastane olmaz mı?' diyor. Bu iş beğenmeme. '08.00-17.00 çalışacağım, cumartesi-pazar tatil olacak' diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ağır iş kollarında çalışanların çoğu nereli? Suriyeliler. Sanayici ‘Eğer Suriyeliler olmazsa sanayi bitti’ diyor” diye de eklemiş. Sorgun’un bu sözleri hem gerçeklikten kopuk hem de her kesimden vatandaşı kızdıracak cinsten çünkü... Türkiye’de 3.5 milyondan fazla Suriyeli var ama en fazla 35 bini legal olarak çalışıyor. Yani sigortasız, güvencesiz, mesai saati kavramı olmadan, kaçak olarak çalışan yüz binlerce Suriyeli mevcut. Pek çoğunun sanayide ağır işlerde çalıştığını tahmin etmek hiç zor değil." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Dolayısıyla, Sorgun’un bahsettiği işadamları daha az maaş ödemek uğruna Suriyelilerin emeğini sömürmek yerine sigortalı işçi çalıştırsalar... 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok' diyerek küçümsediği ama aslında evrensel insan hakkı olan mesai düzenlemesini uygulasalar... Evine ekmek götürme derdi olan vatandaşımız yine de o işi elinin tersiyle iter mi? Kaldı ki işsiz dediğiniz kategori yalnızca ağır sanayide çalışacak vasıfsız işgücünden ibaret değil. Hatta TÜİK verilerine göre şu an ülkemizde üniversite mezunlarının işsizlik oranı ilköğretim mezunlarından daha fazla. Bir ülkenin ekonomik büyüklüğü ucuz ve vasıfsız işgücüyle değil, üniversite mezunu gençlere istihdam yaratabilmesiyle, beyin göçünün önüne geçebilmesiyle ölçülür.Ayrıca sözleri siyasi iletişim açısından tam bir fiyasko çünkü AK Parti seçmeninin de rahatsız olduğu Suriyelilere karşı öfkeyi büyütüyor. 'İş beğenmiyorlar' diye halkımıza kızacağınıza 'Biz nerede hata yaptık?' diye düşünerek kendinizi sorgulayın Ahmet Bey..." ifadesini kullandı.