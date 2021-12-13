HaberTürk yazarı Par'dan Akit TV sunucusuna: E birader madem devrimlerden şikâyetçisin, emperyalizmin papyonunu da sana zorla Atatürk mü taktırdı?

HaberTürk yazarı Kübra Par, Akit TV sunucusu Muharrem Coşkun'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü kıyafet devrimi yaptığı gerekçesiyle eleştirdiğini hatırlatarak, "E birader madem devrimlerden şikâyetçisin, emperyalizmin papyonunu da sana zorla Atatürk mü taktırdı?" diye sordu.

Par, Akit TV’de Kırmızı Masa adlı programa Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın konuk olduğunu, Atatürk hakkında konuşulduğunu hatırlattı:

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Özdağ, sık sık Atatürk düşmanlığı yapan bu kanala ders olsun diye masanın altından Ulu Önder'in bir büstünü çıkarıp önüne koyuyor.

Buna karşılık program sunucusu Atatürk’ü şu sözlerle eleştiriyor: 'Mustafa Kemal tarihin en büyük yanıltanıdır. Cumhuriyet’i kurduktan sonra cepheye gönderdiği vatandaşın kıyafetini ve inancını tehdit görüp emperyalizmin şapkası, emperyalizmin kılık kıyafeti için millete zulmetmiştir' diyor.

Peki bu lafları ederken kendisi şalvar giyip fes mi takmış dersiniz? Hayır yahu basbayağı papyon takıyor. Evet evet, Atatürk’ü kıyafet devrimi yaptığı için eleştiren bu cambaz ekran yüzü, dikkat çekmek uğruna ekrana papyonla çıkıyor. E birader madem devrimlerden şikâyetçisin, emperyalizmin papyonunu da sana zorla Atatürk mü taktırdı?"

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