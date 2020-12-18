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Koronavirüs

HaberTürk yazarı Par: Cumhurbaşkanı'nın doktorlarını tebrik etmek lazım, bu gidişle Covid’e yakalanmayan tek lider Erdoğan olacak

18 Aralık 2020 11:40

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Cumhurbaşkanı'nın doktorlarını tebrik etmek lazım, bu gidişle Covid’e yakalanmayan tek lider Erdoğan olacak" görüşünü savundu. 

Par yazısında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da koronaya yakalanmış.Donald Trump, Angela Merkel, Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro... Dünyada en iyi korunduğu zannedilen liderlerin hepsi bir şekilde virüse yakalandı ya da karantinaya alındı.Bu gidişle Covid’e yakalanmayan tek lider Erdoğan olacak.Mesele sadece Erdoğan’ın şahsi sağlığı için değil, devlet yönetiminde ciddiyet açısından da önemli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın doktorlarını tebrik etmek lazım." ifadesini kullandı. 

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