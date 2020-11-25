HaberTürk yazarı Par: Bülent Arınç'a en çok Kavala ve Demirtaş kızmış olmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, katıldığı televizyon programındaki "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" sözleriyle başlayan tartışma sonrası istifa eden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a en çok Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın kızmış olabileceğini yazdı. Par, "AİHM ve AYM kararları gereği, sessiz sedasız bir tahliye belki de mümkünken, ötelenmiş oldu." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Hükûmet, 'Reform dediysek de Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sözlerimizden bir anda dönecek değiliz' mesajı verdi. Cumhur İttifakı güçlendi, MHP ve Devlet Bahçeli daha çok güçlendi. Önce Berat Albayrak, ardından Bülent Arınç… Erdoğan tüm camiaya 'Ayağınızı denk alın, kimse vazgeçilmez değil' demiş oldu. 7 yıllık güvenlikçi paradigmanın 7 günde değişmeyeceği kesinleşti. ‘Reform’ ve ‘yeni dönem’ söyleminden vazgeçilmedi ama zamana yayarak ve alıştıra alıştıra bir dönüşüm deneneceği belli oldu." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Arınç’a en çok Kavala ve Demirtaş kızmış olmalı. AİHM ve AYM kararları gereği, sessiz sedasız bir tahliye belki de mümkünken, ötelenmiş oldu. Meral Akşener, üst üste sert açıklamalarıyla tarafının muhalefet bloku olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.