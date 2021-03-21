HaberTürk yazarı Par: Bu ülkenin tüm kadınlarına büyük haksızlık, Türkiye bunu hak etmiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin olarak, "Bu ülkenin tüm kadınlarına büyük haksızlık, Türkiye bunu hak etmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Par yazısında, "Yüzde 50+1 sistemi getirilirken siyasilerin her kesimin oyunu alabilmek için çok daha kucaklayıcı olacağı iddia ediliyordu.Oysa tam tersi yaşandı. Oy oranı düşük olan ama sesi yüksek çıkan partiler ya da gruplar yönetimin istikametini belirlemeye başladı. Geldiğimiz noktada radikal fikirli azınlıklar bile iktidarı oy vermemekle, diğer partilere geçmekle tehdit ediyor ve büyük politika değişikliklerine neden olabiliyorlar. Merkez parti olma iddiasındaki AK Parti’yi dar bir çerçeve içine hapsedebiliyorlar. Mimarı bizzat AK Partili kadınlar olan, hâlihazırda milyonlarca insanın sahip çıktığı İstanbul Sözleşmesi’nden, daha doğru ifadesiyle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden ayrıldı Türkiye. Üstelik büyük tepki çekeceği bilindiği halde. Aile kurumuna zarar verdiği, İslami değerlerle çeliştiği gibi gerekçelerin metinle alakası yok. Eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına sebep olduğunu iddia etmek ise KADEM’in de daha önce açıkladığı gibi en hafif tabirle kötü niyetlilik. Hatta bilmeyenler için tekrarlayalım sözleşmede LGBT’nin L’si dahi geçmiyor!" değerlendirmesini yaptı.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme eşcinselliği özendiriyor" tezi tam bir akıl tutulması. Sözleşmenin özünü ve amacını bilen isimler Cumhurbaşkanı’nı ikna etmek için çok uğraştı. Fakat sesi fazla yüksek çıkan dar bir kesimin dediği oldu. Şimdi kimileri “Mevcut yasalar yeterli, İstanbul Sözleşmesi’ne gerek yok” diyor, oysa bu tez de çok yanlış. Bu anlayış bizi bütün uluslararası sözleşmelerden çekilmeye, dünyadan kopmaya kadar götürür. Dün sözleşmenin korunması için içeride mücadele eden kimi kadınlarla konuştum, onlar da çok üzgündü. Türkiye bu geldiğimiz noktayı asla hak etmiyor."