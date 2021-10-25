HaberTürk yazarı Par: Bu sefer ikinci bir “One minute” etkisi yaratamazsınız, inandırıcı olmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı için serbest bırakılma çağrısı yapan 10 büyükelçi için 'istenmeyen adam ilan edilmesi’ için talimat verdiğini söylemesine ilişkin olarak, "Bu sefer ikinci bir 'One minute' etkisi yaratamazsınız. İnandırıcı olmaz." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "ABD, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen’i iade etmediğinde... PYD’ye TIR’lar dolusu silah yardımı gönderdiğinde... Trump, Rahip Brunson’ın tutuklanmasına karşılık “Ekonominizi mahvederim” dediğinde, Barış Pınarı Harekâtı öncesinde hadsiz bir mektup yazdığında... Rusya İdlib’de 33 askerimizi şehit ettiğinde... Doğu Akdeniz’de arama yapan gemilerimiz taciz edildiğinde... İrini Harekâtı'nda görevli Alman firkateyni, Libya'ya gıda taşıyan Türk gemisini izinsiz bir şekilde aradığında... Eğer ki ilgili ülkelerin büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan edilseydi millet o kararın arkasında dururdu. En azından Cumhur İttifakı seçmeni “Bravo, işte dik duruş budur” derdi... Ama bütün bu olaylar karşısında “Krizi tırmandırmayalım” düşüncesiyle ihtiyatlı davranıp diplomasiyi devreye sokmuşken..." değerlendirmesini yaptı.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Yargılanma süreci yıllardır tamamlanmayan, varsayımlar üzerinden suçlu ilan edilen Osman Kavala hakkındaki AİHM kararının uygulanmaması nedeniyle Türkiye’yi eleştiren 10 büyükelçiyi kınamakla yetinmeyip istenmeyen adam ilan ederseniz... Dolar 9.60’ı geçmişken ABD, Almanya, Fransa dahil 10 ülkeyle ilişkileri en alt düzeye çekerseniz... Bu sefer kamuoyundan beklediğiniz desteği alamazsınız. Kurmaylarınız bile bu tepkinin 'fazla' kaçacağını görüp krizi nasıl aşacağına dair kara kara düşünür.

İktidara en yakın kalemler dahi eleştirel yazılar yazar. Türk Lirası daha da değer kaybeder ama karşılığında ülkenize gelecek yabancı yatırımcı bulamazsınız. Turizm gelirleriniz kötü etkilenir. Yıllara yayılan denge politikası dengesizleşir. Muhalefetin 'Dış politikada yalnızlık' eleştirisini haklı çıkarmış olursunuz. Ve sonunda AK Parti seçmeni de “Ekonomi bu haldeyken ne gereği vardı bu adımın?” diyerek politikalarınızı ciddi ciddi sorgulamaya başlar. Kısacası bu sefer ikinci bir “One minute” etkisi yaratamazsınız. İnandırıcı olmaz."