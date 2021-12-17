HaberTürk yazarı Par: Bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın...

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP'li Gülay Samancı'nın ekonomiyle ilgili olarak "Ezanlarımızı susturamayacaksınız" açıklamasını ve AKP'li Uğur Aydemir'in “Soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz” sözlerini hatırlatarak, "Aslında bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın... Onlar da yaşanan sürecin içeriden ya da dışarıdan bir saldırıyla ilişkili olmadığını, ekonomi politikasındaki bir tercihten kaynaklandığını gayet iyi biliyorlar ama vatandaşa durumu izah edemedikleri için ‘vatan millet’ edebiyatı yapma kolaycılığına kaçıyorlar. Tabii bir yandan da fırsatını bulmuşken parti yönetimine sinyalcilik yapıyorlar" dedi.

Par, bu söylemlerin iktidara zararı olduğunu söylerken,“'19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz' diyen Cumhurbaşkanıyla da 'Dışarıdan saldırı yok' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yle de çelişiyorlar. Ekonomik sorunların AK Parti tarafından çözülebileceğine dair inancı zayıflatıyorlar. Keşke bu milletvekilleri hiç konuşmasa da aklı başında isimlerin açıklamaları öne çıksa..." diye konuştu.

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