HaberTürk yazarı Par: Boğaziçi hepimizin; siyasete ve kutuplaşmaya alet etmeden, hoşgörü ve tolerans ile çözmeli, gençlerimizi kucaklamalıyız

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin olarak, “Boğaziçi hepimizin… Siyasete ve kutuplaşmaya alet etmeden, hoşgörü ve tolerans ile çözmeli, gençlerimizi kucaklamalıyız.” yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoların geldiği nokta, her şeyden önce 6 yıl orada eğitim almış eski bir öğrenci olarak beni derinden yaralıyor. Türkiye’deki kutuplaşma meselesinin kurbanı olduğunu görmek daha da üzücü… Bir de bilgi kirliliği ile mücadele etmek durumunda kalıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Aslında yaşananlarla ilgili en güzel yorumlardan birini eğitim alanında dünyanın en saygın isimlerinden olan Prof. Dr. Selçuk Şirin yapmış. 'Gençlerine, akademisyenlerine böylesine hoyratça davranan bir ülke abad olmaz.. Kurumları böyle kolayca harcamanın bedelini gelecek kuşaklar öder. Bir üniversite kolay kurulmuyor. İkinci bir Boğaziçi yok' diyor Selçuk Hoca… Çok haklı…" görüşünü savundu.