HaberTürk yazarı Par: Babacan'ın 28 Şubat ve başörtüsü üzerinden döktüğü gözyaşı, bugüne kadar kendisine destek veren laikler üzerinde adeta şok etkisi yaratttı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin Olağan Kongresi'nde ağlamasına ilişkin olarak, "Babacan'ın 28 Şubat ve başörtüsü üzerinden döktüğü gözyaşı, bugüne kadar kendisine destek veren laikler üzerinde adeta şok etkisi yaratttı" yorumunu yaptı.

Par, "DEVA Partisi 1'inci olağan kongresini yaptı, hayırlı olsun. Yüksek Seçim Kurulu bir aksilik çıkarmazsa Haziran’dan itibaren seçimlere katılmaya hak kazanacaklar. Süreci fazla uzatmamaları iyi oldu.Kongreye, Ali Babacan’ın 28 Şubat döneminde ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başını örttüğü için okuldan uzaklaştırma cezası aldığını anlatırken gözyaşlarına boğulması damgasını vurdu." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Akla ilk anda anketlerde düşük görünen oy oranını yükseltmek için AK Parti seçmenini etkilemeye dönük bir siyasi manevra olduğu gelse de ben Babacan’ın rol yaptığını, sahte gözyaşı döktüğünü düşünmüyorum. Muhtemelen gerçekten duygulandı o anlarda.Tabii bu durum siyasi etkisinin ne olacağını konuşmamıza engel değil...Babacan şu ana kadar seküler kesimin oylarını ciddi oranda hedefleyen liberal demokrat bir profil çiziyordu.28 Şubat ve başörtüsü üzerinden döktüğü gözyaşı ise bugüne kadar kendisine destek veren laikler üzerinde adeta şok etkisi yarattı. Konuşmasının devamında sözü bugün yaşanan mağduriyetlere getirerek “O dönemde bu şekilde ayrıştırma-ezilme vardı, bu dönemde ise o ezilenler gücü eline aldı ve diğer kesimlere zulmetmeye başladı” dese de bu durum sosyal medyada linç edilmesine mani olmadı." ifadesini kullandı.

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