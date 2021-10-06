HaberTürk yazarı Par: Anlaşılan Merkez Bankası Başkanı yalnızca iktidara yakın medyanın desteğini alarak kamuoyunu ikna etmenin mümkün olamayacağı gerçeğini idrak etmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Anlaşılan Kavcıoğlu yalnızca iktidara yakın medyanın desteğini alarak kamuoyunu ikna etmenin mümkün olamayacağı gerçeğini idrak etmiş ve çalışmalarını anlatmak için bir muhalif gazeteci açılımı yapmış." görüşünü savundu.

Par, T24 yazarı Barış Soydan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı röportajı köşesine taşıyarak, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kendisi hakkında eleştirel yorumlar yapan gazetecilerle buluşup sohbet ediyormuş. Geçen hafta Barış Soydan T24’teki köşesinde Kavcıoğlu’nun açıklamalarına yer vermişti. Soydan’ın daha önce 'Merkez Bankası Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arasında soğuk rüzgârlar esiyormuş' diye bir kulis haber yazmasının ardından gelen bu buluşma dikkat çekiciydi." değerlendirmesini yaptı.

Par yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dün de Cüneyt Özdemir, Kavcıoğlu’nun kendisini davet ettiğini, off-record bir görüşme yaptıklarını söyledi. “Benden önce de Kavcıoğlu’nu çok sert şekilde eleştiren bir başka gazeteci gelmiş” diye anlattı. Anlaşılan Kavcıoğlu yalnızca iktidara yakın medyanın desteğini alarak kamuoyunu ikna etmenin mümkün olamayacağı gerçeğini idrak etmiş ve çalışmalarını anlatmak için bir muhalif gazeteci açılımı yapmış. Keşke aynı idrak düzeyine AK Partili siyasetçiler de ulaşsa. Çünkü Cem Küçük’ün önceki gün yazdığı gibi AK Parti milletvekillerinin bazı kanallardaki tartışma programlarına çıkmamasının hiçbir rasyonel açıklaması yok."

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