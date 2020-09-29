HaberTürk yazarı Par: Akşener, en güçlü ve etkili dönemini yaşıyor; siyasetin geleceğini manevraları belirleyecek

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kuruluşundana beri en güçlü ve etkili dönemini yaşadığını belirterek, "Siyasetin geleceğini manevraları belirleyecek" görüşünü savundu.

Par, "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi giderek öne çıkıyor. Ne var ki bu hafta Akşener için son derece kritik. Kurultay sonrası parti içinde çıkan tartışmaları yatıştırması, küskünlerin gönlünü alması ve güçlü bir lider portresi çizmesi gerekecek. Ayrıca HDP’lilere yapılan operasyon konusunda nasıl bir tavır takınacağı da önemli. Muhtemelen hem Kobani eylemlerindeki şiddet üzerinden PKK’ya yüklenecek hem de demokrasi ve hukuk bağlamında gözaltıları eleştirecektir. Fakat terazinin hangi tarafının ağır basacağı önemli. Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı davetine verdiği yanıttaki gibi ince bir ayara ihtiyacı olacak." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’yi HDP üzerinden sıkıştırma çabalarına rağmen, Kürt seçmenin Millet İttifakı’nda kalmasını veya yeni kurulan partilerle 3'üncü bir blokun oluşmasını sağlayabilir. Kısacası Akşener’in bugünlerde yapacağı siyasi manevralar hem kendi geleceğini hem de siyasetin geleceğini belirleyecek. İşi kolay değil..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın