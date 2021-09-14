HaberTürk yazarı Par: AK Parti kurmaylarının görmediği gerçekler...

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP kurmaylarının muhalefetin sorunlarını analiz ettiği haberine ilişkin olarak, "Fakat bu analizin eksik tarafları da var. Millet İttifakı içinde dağınık yapı olsa bile uzunca bir süredir söylem üstünlüğü muhalefette, yani gündemi onlar belirliyor" dedi.

Par, yazısında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası rezervlerini gündeme getirip '128 milyar dolar nerede?' diye soruyorlar. Türkiye haftalarca bunu konuşuyor ve AK Parti savunma pozisyonunda kalıyor.

"Bu mülteci sorununu başımıza iktidar sardı, seçimi kazanırsak geri göndereceğiz' diyorlar. AK Parti de sonunda o çizgiye gelmek zorunda kalıyor.

Esnaf ziyaretleri yapıp ekonomik sorunlara, hayat pahalılığına işaret ediyorlar. Cumhurbaşkanı çıkıp 'Enflasyonu ve fahiş fiyatları düşüreceğiz' diyor.

'Dış politikada yalnız kaldık, Mısır ile aramızı niye düzeltmiyoruz?' diye eleştiri getiriyorlar. Dışişleri Bakanlığı Mısır, BAE, Suudi Arabistan açılımı yapıyor.

Yani kısacası tüm dezavantajlarına rağmen AK Parti karşısında etkili bir muhalefet var.

Buna karşılık, Karadeniz’deki gaz keşfi ve yeni Anayasa çıkışından beri AK Parti’nin gündem belirlemeye yetecek bir hamlesi olmadı. 'Milli beka' söyleminin yerine yeni bir vizyon da ortaya çıkmadı.

Sadece söylem üstünlüğü değil, yerel seçim ve anket sonuçlarının verdiği özgüven ile moral üstünlük de muhalefette.

Aralarında politik farklılıklara rağmen giderek otoriterleşen ülkeyi daha demokratik bir çizgiye kavuşturmak için geçici bir süre birlikte hareket etmek konusunda kararlılar. Çoğulcu yapıları sayesinde yüzde 50+1’i yakalama ihtimalleri güçlü ve genç seçmen ağırlıkla değişimden yana.

AK Parti kurmayları muhalefete bakarken görmedikleri bu gerçekleri de masaya yatırırsa daha gerçekçi bir analiz yapmış olurlar."