HaberTürk yazarı Öztürk: Temel Bey tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin olarak, “Temel Bey tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor, Saadet Partisi kırılma noktasına gidebilir” yorumunu yaptı.

Öztürk, “Erdoğan’ın siyasi tabloda net olarak görmek istediği siyah ve beyaz ayrımı bu sene içinde iyice belirginleşecek. Doğrusu Saadet Partisi çok zor durumda. Parti tabanın yarısı CHP ile yan yana gözükmekten rahatsız. Bu nedenle son seçimlerde epey tepki gösterdiler. Bir diğer yarısı AK Parti’nin icraatlarından şikâyetçi.Temel Bey tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, "Sanırım kırılma noktasına doğru gidebilir Saadet. Ya Temel Bey ya Oğuzhan Bey partiden uzaklaşabilir. Tahmin etmek zor. Yakın zamanda göreceğiz sonucu.” ifadesini kullandı.