T24 LogoT24 Logo
Gündem

HaberTürk yazarı Öztürk: 2021’de adalet terazisini düzelteceğiz

Çizim: Tan Oral

01 Ocak 2021 10:53

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, "2021’de adalet terazisini düzelteceğiz" görüşünü savundu 

Öztürk, "Ülkede adalet sıkıntılı.Hakkını arayanlar var. Derdi olup da çare bulamayanlar var. Hukuk sorunu var, terazinin denge sorunu var. Hepsi için sesimizi yükselteceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Yıkmak için değil, daha iyisini yapmak için eleştireceğiz.Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyeceğiz. ‘Bu sistem düzelmez’ diyenlere kulak asmayacağız. Adaleti kim sağlayacaksa onun yanında yer alacağız.Pes etmek yok… 2021’de adalet terazisini düzelteceğiz." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

HaberTürk yazarıKemal Öztürk2021adaletterazidüzeltme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24