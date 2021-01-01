HaberTürk yazarı Öztürk: 2021’de adalet terazisini düzelteceğiz

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, "2021’de adalet terazisini düzelteceğiz" görüşünü savundu

Öztürk, "Ülkede adalet sıkıntılı.Hakkını arayanlar var. Derdi olup da çare bulamayanlar var. Hukuk sorunu var, terazinin denge sorunu var. Hepsi için sesimizi yükselteceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Yıkmak için değil, daha iyisini yapmak için eleştireceğiz.Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyeceğiz. ‘Bu sistem düzelmez’ diyenlere kulak asmayacağız. Adaleti kim sağlayacaksa onun yanında yer alacağız.Pes etmek yok… 2021’de adalet terazisini düzelteceğiz." ifadesini kullandı.

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