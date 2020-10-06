HaberTürk yazarı Nagehan Alçı: Nihayet çocuklarımız, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacak

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 12 Ekim Pazartesi günü, köy okulları ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasına yönelik olarak, "Nihayet çocuklarımız dört duvar arasından çıkacak, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşacak… Özellikle 2. sınıfta olup da hala okuma-yazmayı sökememiş yüzbinlerce minik rahatlayacak. Online beden dersi gibi saçmalıklar rafa kalkacak" diye yazdı.

Nagehan Alçı, velilere yüklenen fazla sorumluluğun sona ereceğini belirterek, "Çocukların koronayı öldürme planları yaptığı rüyalar bitecek. Emin olun okullar sokaklardan daha güvenli olacak!" ifadelerini kullandı.

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