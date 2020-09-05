HaberTürk yazarı Nagehan Alçı: Muharrem Bey bana darılmasınama dost acı söyler, maalesef dağ fare doğurdu

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde Memleket Hareketi başlatan CHP'li Muharrem İnce'in dün Sivas'ta gerçekleştirdiği ilk mitingi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alçı, "Kendisini üzmek istemem ama gördüğüm kadarıyla bir kez daha ‘Dağ fare doğurdu’ demek durumundayım. Daha ilk günden Muharrem İnce’ye yönelik bu kadar alakasızlık hiç normal değil" dedi.

Öte yandan Alçı, CHP’nin ileri gelen bir isminin dün kendisini arayarak İnce ile ilgili şunları söylediğini aktardı:

"İnce’nin ulusalcı ve sözde Kemalist bu çıkışına hiç talep yok görüyorsunuz değil mi? Miting alanı bomboş. Ulusalcılık ve sözde Kemalizm bu toplumda artık marjinal uçlarda. Bizden gerçek bir merkez-sol parti olmamızı istiyor halk. Ayrıca 24 Haziran 2018 sürecinde oy kaybetmemek için Kemalizmi hiç hatırlamayan ve seçim gecesi de ortadan neden kaybolduğunu hala açıklayamayan İnce’nin şimdi Kemalizmi yeniden anımsaması da halkımıza samimi gelmedi."

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