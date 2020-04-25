HaberTürk yazarı Murat Bardakçı: Komünist bûsesi âdetinin hâlâ devam ettiğini düşünün, Koronavirüs Doğu Bloku’nu tepeden itibaren biçmeye başlardı

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs'ün bazı alışkanlıkları da beraberinde götüreceğini söyledi. "Artık öyle bir dostumuzla karşı karşıya geldiğimizde eskisi gibi sarılmalar, kucaklaşmalar, şapır şupur öpüşüp koklaşmalar yapmayacağız" diyen Bardakçı, "Biz bu işi makul sınırda tutarız. Şapır şupur öpüşmenin cılkını çıkartanlar, bir zamanların komünist liderleri idi" diye yazdı.

"Birbirlerinin öyle yanağını öpmez, dudaklara yumulurlar ve uzun uzun dudak dudağa bûse teatisi yaparlardı!" diyen Bardakçı, siyaset terminolojisinde 'Sosyalist kardeşlik busesi' denilen olayı yaazısında şöyle anlattı:

Âhı gidip vâhı kalmış, birer ayakları nerede ise çukurda iki adamın milletin gözünün önünde eskilerin “dil kavgası” dedikleri şekilde dudaklarını vantuz gibi karşılıklı olarak birleştirdiklerini düşünün! Belki içiniz kabarır ve “Iııııııı!” deyip başınızı çevirirdiniz, yahut kazık kadar heriflerin bu hâline bakıp kahkahayı basardınız; her ikisi de mümkündü…

İnsanı öpüşmekten soğutan bu çeşit muhabbet gösterisine siyaset terminolojisinde “Sosyalist kardeşlik busesi” derlerdi. 1930’larda, tâââ Stalin zamanında yaygın hâle gelen bu âdet, 1964 ile 1982 arasında Sovyetler Birliği’nin başında bulunan Leonid Brejnev’in yakaladığı herifi, yani komünist lideri dudağından öpme merakı yüzünden bütün dünyanın dikkatini çekmiş, buse faslını bir kesim kahkahalarla karşılarken bir başka kesim de dehşet içerisinde seyretmişti.

Bu âdetin Sovyetler’de hâlâ devam etmiş olduğunu düşünün: Adamlar böyle şapır şupur öpüştükçe Koronavirüs Doğu Bloku’nu tepeden itibaren biçmeye başlardı!



Fransız fotoğrafçı Régis Bosu’nun yakaladığı ve “Komünist bûsesi” fotoğraflarının klâsiği olan meşhur kare: Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya’nın liderleri, Leonid Brejnef ve Eric Honeker, Berlin’de 7 Ekim 1979’da birbirlerinin dudaklarına yumulmuş halde.



Kocaları şapır şupur öpüşür de hanımları dururlar mı? Sovyet lider Leonid Brejnev’in karısı Ludmilla Brejnev, 1979’da Doğu Alman lider Erik Honeker’in karısı Erica Honeker ile dudak dudağa…



Sovyet lider Josef Stalin 1937’de, meşhur pilot Vasili Molokov’a dudağından bûse konduruyor.



Doğu Almanya Cumhurbaşkanı Erik Honeker’in dudakları her Sovyet liderinin alâkasını çekmiş olmalı ki, Sovyetler’in son lideri Mihail Gorbaçov da 21 Nisan 1986’da Honeker’i böyle öpmüştü.