HaberTürk yazarı Kübra Par'ın Uğur Dündar yazısına düzeltme!

HaberTürk yazarı Kübra Par'ın gazeteci Uğur Dündar’ın yıllar öncesinde gerçekleşen bir röportaj deneyimi sırasında çıkan kavganın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin kaleme aldığı yazısı önce yayından kaldırıldı, ardından değiştirilerek yeniden yayına alındı.

Par, videonun küfür içeren bölümünün sızdırılmasına Dündar’ın da çok üzüleceğini ifade ederken, “Uğur Abi’nin bu kadar cinsiyetçi ve galiz küfürler etmesini ona hiç yakıştıramadım” yorumunu yapmıştı. Habertürk, Kübra Par'ın bu yazısını bir süre sonra yayından kaldırdı. Yazı daha sonra "O yumruk tamam ama..." başlığıyla tekrar yayına tekrar verildi ancak bazı değişiklikler yapıldı.

Par, "Yumruk tamam da o küfürler Uğur Dündar'a yakışıyor mu?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Kim ne derse desin Uğur Dündar bu ülkenin en büyük gazetecilerinden biri... Kuşağından pek çok isim köşesine çekilmişken o hâlâ arı gibi çalışıyor. Yıllarını verdi bu işe... Meslek hayatı boyunca yaşadıkları belgesel oldu, bu akşam yayınlanacak.

Belgeseli hazırlayan Gökmen Ulu’nun paylaştığı yumruk videosu dün sosyal medyada bir efsane gibi dolaştı. Video "Evet devleti kazıkladım" diye ifade veren ve yasa dışı yollarla ABD'ye kaçan Halil Bezmen'in akıbetini takip ettiği zamanlara ait.

Röportaj sırasında bir koruma görevlisi çekimi engellemek için kameraya saldırınca, Uğur Dündar yumruklarıyla adama haddini bildiriyor. Görüntüyü izleyen binlerce kişi olayı büyük bir kahramanlık hikâyesi olarak yorumlamış. Fakat ben izlerken rahatsız oldum çünkü yumruklar bir yana beyefendiliğiyle tanıdığımız Uğur Abi’nin bu kadar cinsiyetçi ve galiz küfürler etmesini ona hiç yakıştıramadım. Videonun o bölümünün sızdırılmasına kendisi de üzülmüştür muhtemelen.

“Aman sen de çok naifsin” demeyin. Delikanlılığa eyvallah ama seçtiğiniz küfür zihniyetinizin aynasıdır.

Habertürk, Kübra Par'ın bu yazısını bir süre sonra yayından kaldırdı. Yazı daha sonra "O yumruk tamam ama..." başlığıyla tekrar yayına tekrar verildi ancak bazı değişiklikler yapıldı.

"Röportaj sırasında bir koruma görevlisi çekimi engellemek için kameraya saldırınca, Uğur Dündar yumruklarıyla adama haddini bildiriyor" cümlesinden sonra gelen kısım şöyle değiştirildi:

Bu arada Uğur Abi meşru müdafaa durumunda başarılı bir “aktif” savunma uygularken ağzından ister istemez durum icabı küfürlü sözler de çıkıyor.

Ama biz o küfürlerin nezaketiyle tanıdığımız Uğur Abi'yi yansıtmadığına, kavga refleksiyle bir insanlık hali olarak sarf edildiğine ve yayınlanmasından da en çok kendisinin üzülmüş olduğuna eminiz.

Halil Bezmen ve video hakkında

Daha sonra birçok suç isnat edilen Halil Bezmen isimli bir iş insanı hakkında 1993 yılında Koruma Tarım isimli şirketle, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne yüksek fiyatla klor satışı yapması nedeniyle dava açılmış ve Bezmen duruşmada “Evet, devleti kazıkladım” şeklinde ifade vermişti. 1994 yılında Bezmen’in ABD’de olduğuna dair haberler medyada yer buldu. Bezmen hakkında bu tarihte kırmızı bülten çıkarıldı. ABD’de vizesiz olarak kaçak yaşadığı tespit edilen Bezmen, 2003 yılı Mart ayında Türkiye’ye döndü ve cezaevine gönderildi.

2001 yılına ait olduğu belirtilen videoda Uğur Dündar, ABD’de Halil Bezmen’e ait olduğu ifade edilen bir evin önünde röportaj yapmak için bulunuyor. Videonun devamında Dündar bekçi olduğu ifade edilen bir kişi ile tartışmaya başlıyor. "Seni parça parça yaparım" diyen kişiye Uğur Dündar, "Hadi parçala bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak bakalım." diyor. Darbe alan Uğur Dündar, "Vurma" uyarısının ardından karşısındaki adamı mikrofonla bir süre dövüyor ve bu sırada küfür ediyor.