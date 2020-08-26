HaberTürk yazarı Kübra Par: Fatih Portakal’ın ayrılışı bana Meryem Uzerli’nin, Muhteşem Yüzyıl’ın zirvesindeyken Berlin’e kaçmasını hatırlattı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılarak emekliliğini istemesinin kendisine yıllar önce 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisini bırakan oyuncu Meryem Uzerli'yi hatırlattığını yazdı.

Par, "Fatih Portakal’ın Fox TV’yi bırakmasının arkasında siyasi baskı ya da maddi anlaşmazlık yattığını iddia edenler oldu. Fakat anlıyoruz ki sadece ve sadece huzur için bıraktı. En çok izlenen program olmak, kitleler tarafından sürekli alkışlanmak, 'İşte cesur gazeteci' diye parmakla gösterilmek illa mutluluk getirecek diye bir şey yok. Yükseldikçe üstünüzdeki flaşların sayısı artıyor, stresiniz katlanıyor. Hele bir de rakipsizseniz anlam arayışınız boşluğa düşüyor." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Bu yüzden Fatih Portakal’ın ayrılışı bana yıllar önce Meryem Uzerli’nin, Muhteşem Yüzyıl’ın zirvesindeyken tükenmişlik sendromu yaşayarak Berlin’e kaçmasını hatırlattı. Portakal’ın ayrılış haberi yayılınca gazeteci bir arkadaşım 'Kesin uzun tatilin etkisi. “Güzel güzel balığımı tutayım, keyfime bakayım, ne uğraşacağım” dedi herhalde. Demek ki o kadar uzun tatil yapmamak gerekiyor. Tatili uzatırsak birbirimizi uyaralım!' diye esprili bir mesaj atmış. Kim bilir belki gerçekten de tatil fazla iyi geldi. Ama ben yine de Portakal’ın ‘Ferrari’sini Satan Bilge’ modundan bir süre sonra sıkılacağını ve başka bir şekilde, belki de siyasette yine iddialı bir pozisyonda karşımıza çıkacağını zannediyorum. Mesela son haftalarda desteğini açıkça gösterdiği Muharrem İnce ile Memleket Hareketi’ne katılır mı acaba?" ifadesini kullandı.

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