HaberTürk yazarı Kübra Par'dan Abdulkadir Selvi'ye: En ciddi meselelerde dahi zihinlerindeki cinsiyet rolü kalıplarını kıramıyor bazı meslektaşlarımız

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin dünkü yazısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Parlamenter sisteme dönüş için AK Parti ve CHP ile uzlaşı masası” çağrısını “Siyasete kadın eli değince böyle oluyor” diyerek bir kadının hazırladığı yemek masasına benzetmesini eleştirdi. Par, "En ciddi meselelerde dahi zihinlerindeki cinsiyet rolü kalıplarını kıramıyor bazı meslektaşlarımız" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, “Mönü’de de başkanlık sistemi var' ifadesiyle ti'ye almış. Teklifi bir erkek siyasetçi yapsa 'Oyun kurucu, gündem belirleyici' gibi cümlelerle anlatılacak bir politik hamle, kadın siyasetçiden gelince birden 'Kadın eli değdi' ye dönüyor. En ciddi meselelerde dahi zihinlerindeki cinsiyet rolü kalıplarını kıramıyor bazı meslektaşlarımız. Ne yani bu saatten sonra size 'Aslında iyi şefler erkeklerden çıkar, yemek yapmak, masa kurmak sadece kadın işi değildir' gibi klişelerle mi yanıt verelim? Allah'tan 'Elinin hamuruyla büyük işlere giriyor' falan demiyorsunuz!" görüşünü savundu.