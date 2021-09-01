HaberTürk yazarı: Kılıçdaroğlu aday olmazsa ittifakın adayı CHP’den olmayan biri olur; mesela Aziz Yıldırım olabilir ama asla İmamoğlu olmaz! 

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin olarak, "Eğer gerçekten isterse ve Millet İttifakı ortakları da buna onay verirse CHP’nin içinden çıkacak tek bir aday vardır o da; lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kemal Bey’in aday olmama durumunda ise ittifakın çıkaracağı aday yüzde 100 CHP’den olmayan bir isim olacaktır. Bu Meral Akşener olabilir… Abdullah Gül olabilir… Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ve hatta hatta siyaset üstü, dışında bir isim olabilir… Mesela Aziz Yıldırım olabilir ya da kamuoyunda her kesimden ciddi bir karşılığı olan bir başka isim… Ama asla Ekrem İmamoğlu olmaz! Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da ona yakın ekip de Muharrem İnce tecrübesinden hareketle asla ama asla İmamoğlu’nun aday olmasına izin vermez" dedi.

Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Gayet doğal… Ekrem Bey de istiyor Cumhurbaşkanı adayı olmayı ve bunun olabilmesi içinde derinden bir çalışma yürütüyor. Çok enteresan kontaklar kuruyor, geziler, mitingler yapıyor ve bunların bir kısmının İstanbul ile alakası olmadığı aşikar.

Fakat bence boşuna bu uğraş çünkü yukarıda da dediğim gibi… Eğer CHP’den çıkacaksa Millet İttifakı’nın adayı, bu ancak Kılıçdaroğlu olur… O olmazsa da… Ağzıyla kuş tuttuğuna inansa dahi partiden başka bir ismin o adaylık pozisyonuna oturmasına asla izin vermez Kemal Bey!"

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