HaberTürk yazarı Kemal Öztürk: Uzay programını “millet aç aç” diye eleştirmek çok tutarlı gelmedi bana

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, "Bazı muhalefet sözcülerinin, muhalefet etme biçimine de şaşıyorum. Uzay programını eleştirmek için siyasete işkence çektirdiler. Uzay programını 'millet aç aç' diye eleştirmek çok tutarlı gelmedi bana. Bir bağlam sorunu var." görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "Mizahı patlattılar yine... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Milli Uzay Programı”nı açıklamasından sonra, sosyal medya kullanıcılarının yaptığı mizahi paylaşımlar, herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Karikatürler, capsler, espriler, animasyonlar, fıkralar… Milletin mizah zekasına hayranım. Bu esprilerin bir kısmı eleştirel. Bunlara da kızmamak lazım. Renk katıyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Ekonomi iyi yönetilmiyorsa onu eleştirmek başka bir şeydir, gelecek yılların uzay programını eleştirmek başka bir şey. Mesela 'uzay limanı' projesini beğenmediyseniz, bunu eleştirebilirsiniz ama bağlamından koparmamalısınız. Yoksa, 'uzay limanını da Cengiz İnşaat yapacakmış' diye mizah yapanların komik durumuna düşebilirsiniz." görüşünü savundu.

Öztürk, "Uzaya gidecek bu 'hızlı' vatandaşımız için Türkçe isim arıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Çok isim önerildi. Hepsi birbirinden güzel. Benim önerim, erkek olursa 'Gökbey', kadın olursa 'Gökhanım' olsun. Fena öneri değil bence!" ifadesini kullandı.