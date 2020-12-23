HaberTürk yazarı Kemal Öztürk 'aşı oldum, Covid-19 testim pozitif çıktı" sözlerine açıklık getirdi: Plasebo grubunda da olabilirim

T24 Haber Merkezi

Çin'den gelen Sinovac aşısı için gönüllü olan ve ilk doz aşısı yapılan HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk'ün "Covid-19 testinin pozitif" çıktığını duyurması tartışmaya neden oldu.

3.Faz aşı denemelerinde gönüllü olanların kendilerinin aşı olup olmadığını ya da ya da plasebo grubundan olup olmadığını bilmemesi gerekiyor.



Kemal Öztürk'ün '17 Aralık tarihinde aşı oldum.İki gün boyunca herhangi bir yan etki görmedim. Üçüncü günü hafif ateş, hafif baş ve kas ağrısı gördüm. Ancak bunun üşütmeden mi, yoksa aşının yan etkisinden mi, (kötü senaryo olarak da) bu esnada virüs kapmamdan dolayı mı olduğunu doktorlarımız tam tespit edemediler.Bunun üzerine sürüntü testi ve kan tahlilleri yapılmasına karar verildi. İkisini de yaptırdım. 22 Aralık tarihinde Covid testimin pozitif çıktı. Ancak kan değerlerimde herhangi bir sorun olmadığı görüldü" sözleri "Öztürk aşı kullanıldığını önden biliyor muydu?" sorusuna neden oldu.

T24'e konuşan Kemal Öztürk yazısına açıklık getirerek 3.Faz gönüllüsü olarak aşı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

TIKLAYIN: İlk doz aşısı yapılan HaberTürk yazarı Kemal Öztürk: Covid-19 testim pozitif çıktı, aşının antikor oluşturması zaten ikinci dozdan sonra bekleniyor



Öztürk şöyle konuştu: "Plasebo mu aşı mı olduğunu bilmiyorum. Doktor da bilmiyor. Plasebo da olsa biz buna aşı dediğimiz için aşı dedim. Klinik çalışmalarda gönüllü olanlarından bazılarının Korona olduklarını açıkladıklarını biliyoruz.1 doz aşının koruma, aşının iyileştirme engelleme etkisi yok. 14 gün sonra ikinci doz aşı yapılıyor antikor oluşması daha fazla hızlansın diye."

İkinci doz aşısı olmadan Covid-19 olduğunu belirten Kemal Öztürk, bu süreçte virüs kapabilmesinin klinik çalışmalarda mümkün olabildiğini söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Kemal Öztürk, "Doktorlar takip halinde. Bu sürecin beklenebilir görüyorlar. Sürekli tetkiklerim yapılıyor" diye konuştu.