HaberTürk yazarı Karaca: Vaka sayısı arttıkça alkışın yetmeyeceği bir an gelecek, KHK’lı sağlık çalışanları göreve çağrılmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele için KHK ile görevden uzaklaştırılmış doktorların göreve çağrılması gerektiğini yazdı. Karaca, "Türkiye de benzeri bir durumla baş başa kalma ihtimaline binaen hazırlıklarını yapmalı. Çalışabilecek durumda olan emekli doktorlar arasından virüs bağışıklığı kazanmış ve istekli olanların göreve çağrılması düşünülebilir. Ama ondan önce, KHK ile işlerine son verilmiş binlerce genç-50 yaş altı doktor ve sağlık çalışanı arasından mahkemede aleyhine kanıt sunulamamış olanlar, takipsizlik kararı verilenlerin çağrılması düşünülmeli." düşüncesini dile getirdi.

Eşinin de doktor olduğunu belirten Karaca, "Alkışı hak ediyorlar. Alkıştan fazlasını da. O yüzden, birkaç akşamdır balkona çıkıp var gücümle alkışlıyorum. Ayrıca dün komplocu ruh hastalarının “Biz bunu yutmayız, bu alkışlar başka yere gider haa, ona göre!” diyenlerin, içine öküz büyüklüğünde fesat oturmuş olanların laflarına bakmayıp, balkona çıkıp bu destek eylemine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın tavrını da alkışlıyorum. Doğru yaptılar. Ancak alkışın yetmediğini, daha zorlu günlerin geleceğini de tahmin edebiliyoruz." görüşünü savundu.

Karaca, "Şehir hastanelerinin varlığı bu mücadelede Türkiye’nin artısı olacak. Bunu daha önce de yazmıştım, ama mekan ve teçhizat sıkıntısının olmaması personel eksikliğinin olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Karaca yazısında şunları kaydetti:

Bakın, İngiltere’de yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e çıkınca Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli, istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı.

Çünkü, zaman geçtikçe ve eğer beklenenin ötesinde yığılmalar oluşursa yer, gerekli tıbbi malzeme ilaç tahsisi noktasında olmasa bile teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde görev yapan hekim ve diğer sağlık çalışanlarında ‘tükenmişlik sendromu’ oluşması ihtimali var. Alkışlayarak izale edilmeyecek bir sorun… Kaldı ki, enfekte olmaları halinde yaşanacak işgücü kaybının sonucu göze alınabilir, kabul edilebilir olan bir bedel değil. Söz konusu olan insan canı ve tek hedef hasta olanları hayatta tutmak, ülkenin bu krizde yaşayacağı maliyeti minimumda tutabilmek olmalı.

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