HaberTürk yazarı Karaca: Tebliğcilerin eylemleri için TCK’dan suç tanımı bulmanız mümkün değil 

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, İstanbul'un farklı ilçelerinde içki içen veya içkili işletme işleten vatandaşlara dini uyarılarda bulunan kendilerine 'Tebliğciler' diyen grubun eylemlerine ilişkin olarak,“Hoşunuza gitmeyen her durum, her insan için TCK’dan suç ve ceza çıkarmaya meraklı değilseniz, tebliğcilerin eylemleri için TCK’dan suç tanımı bulmanız mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

Karaca yazısında, "Şunu kabul etmek lazım: Hoşumuza gitmeyen her şey ceza hukukunun konusu değildir. Kanun kitapları, sevmediğiniz insanların kafasını yarmak için kullanacağınız tuğlalar değildir. Bu kafadan vazgeçin. Ancak şuna da kuşku yok: Tebliğciler de kendi kafalarından vazgeçmeli. Acilen." ifadesini kullandı.