HaberTürk yazarı Karaca: Sisi’nin darbeci olduğu ne kadar gerçek ise, Türkiye’nin tavrını koyabileceği yere kadar koyduğu bir başka gerçektir

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki normalleşme adımlarına ilişkin olarak, "Sisi hâlâ darbeci. Gerçek değişmez. Ancak gerçeğe ilişkin yaklaşımınız değişebilir. Sisi’nin darbeci olduğu ne kadar gerçek ise, Türkiye’nin tavrını koyabileceği yere kadar koyduğu, bir başka gerçektir. Türkiye, diyebiliriz ki son noktaya kadar, bir duruşu korumaya çalıştı" dedi.

Karaca, "Lakin, bir devlet fikirlerinden, onurlu duruşundan, tarihe kayıt düşmek bağlamında ortaya koyduğu sembolik tavırlardan ibaret değil. Değişime ayak uydurmak da devletin sorumlulukları arasında. Maliyeti yüksek olduğu için tolere edilemez hale gelen politikalar bir sebep ise, bölgesel planda korunmaya değer başkaca faktörlerin ortaya çıkması ve öncelik listesinde daha yukarı bir sıraya tırmanmaları, başka bir sebep. 'Sisi rejimiyle uzlaşmak' ile 'iki devlet arasında yeni bir normal oluşturmaya çalışmak' birbirinden farklı şeyler. Bu noktada 'Yeni mi aklın başına geldi?' gibi buram buram laf yarıştırma motivasyonu içeren sorulardan ziyade 'korunmaya değer yeni faktörlerin ne olduğunu' sormak daha mantıklı görünüyor" ifadesini kullandı.

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