HaberTürk yazarı Karaca: Putin'in unuttuğu gerçek, bu kez ölen Suriyeliler değil

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Zelenskiy, Putin’i madara edebilecek bir aktör. Hem zaten aktör, derdini iyi anlatıyor; hem de ülkesini savunurken ölmeyi kabul ettiği andan beri dünya halklarını kendi safına çekmiş, Putin’in imajını ‘büyük adam’dan ‘büyük zorba’ya çevirmeyi başarmış bir siyasi aktör." düşüncesini dile getirdi.

Karaca yazısında, "Putin, 'Başka çaremiz kalmadı' falan dese de, bal gibi haksız bir savaşa girdi. Ortada bir varlık yokluk meselesi olmadığı halde, bisiklet süren çocukların bile öldüğü bir saldırıyı başlattı. İnsan öldürmek kötüdür. Ama varlık yokluk savaşı vermek zorunda kalmışsanız öldürürsünüz. Ama Putin’in savaşı varlık yokluk savaşı değil, güç mücadelesi. Derdinin Ukrayna’daki Rus azınlığı korumak kollamak olmadığı da anlaşıldı üstelik. Mesele Rus azınlığa ‘yettim gardaşım’ gösterisi yapmak olsaydı, Odessa’ya girmez, Çernobil’e dalmazdı." görüşünü savundu.

Karaca şunları kaydetti:

"Güç mücadelesi vereceğim diye girdiğin savaşta bir halkı gece uykusunda vuruyorsan o savaşta ölen herkesin sırtına maliyet olarak yüklenmesini de hak edersin. Rusya insan kaybının önemsendiği bir ülke değil. Putin de önemsemez. Dahası, Putin'in Batılıların bencil, benmerkezci, rahata alışmış, konformist ve tamahkar olduğunu anlayıp bu gerçekleri siyasi koz olarak kullanması da yanlış bir analize dayanmıyor. ABD eski ABD değil. Cumhuriyetçilik en son Trump gibi bir karikatürle temsil edildi misal, Demokratlar’ın gündemi de varsa yoksa LGBT ve her türden politically correct gösteri. Demokratlar boğazına kadar ‘woke’ sahtekarlığı içinde. Demokrasinin asal ve temellerini radikal bir şekilde korumanın dünya için önemini bilen demokrat siyasi lider yok, varsa da öne çıkamadı.

Putin’in bu okuması çoğunlukla doğru. Ama buna fazla güvenmesi hayatının hatası olabilir.

Çünkü önemli bir detayı atlamış görünüyor. Bu savaşta ölenler Suriyeli değil. Ölenler siyah uzun sakallı esmer adamlar değil, 'garip' giysileri olan kadınlar, kir pas içindeki çocuklar değil Suriyelileri bombalamaya benzemiyor sarışın mavi gözlü Ukraynalıları bombalamak.

İnsanlar tabloya baktığında fazla büyük bir ülkenin güç sarhoşu olmuş liderinin ezdiği yok etmeye çalıştığı düzgün güzel görünen ve empati yapabilecekleri kadar 'Batılı', gelişmiş ve üstelik çilekeş insanlar görüyor.

Üstelik Ukrayna demek Stalin döneminden SSCB dağılana kadar biteviye eziyet çekmiş, aç bırakılarak öldürülmüş, sonra katledilerek öldürülmüş, Ruslaştırılmaya çalışılmış ve bütün bunlara direnmiş bir halk demek. İşgal ettiğin toprakların ordusunu darbe yapmak için kışkırtmanın da Putin’in sandığı gibi "Bakın şans verdik ama değerlendirmek istemediler" diye anlaşılmadığı malum. “Nazileri kovalıyoruz biz” derken ne kadar komik duruma düştüğünü de göremedi Putin. Zelenskiy’nin annesi Yahudi. Bu adamı başbakan yapmış bir halka mı Nazi diyorsun şimdi?"