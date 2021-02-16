HaberTürk yazarı Karaca: PKK ne zaman birilerini şehit etse valiler açıklama yapacak, zafer haberi olunca bakanlar konuşacak gibi bir anlayış oluştu

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Irak Gara'daki şehitlere ilişkin olarak Malatya Valisi Aydın Baruş'un açıklama yaptığını hatırlattı. Karaca, "Sorun ne zaman can yakıcı yürek burkucu bir haber olsa, açıklamayı valilere yaptırma eğilimi. PKK ne zaman birilerini şehit etse valiler açıklama yapacak, zafer haberi olunca bakanlar konuşacak gibi bir anlayış oluştu ve emin olun bu ‘hiyerarşi’ hiç doğru bir yaklaşım değil. Şehitlerimizin gereksindiği saygı ile mütenasip bir tutum değil." görüşünü savundu.

Karaca yazısında, "Şimdilik sadece iktidarın ‘kötü haberlerle’ kurduğu sağlıksız ilişkiyi bir an önce değiştirmesi gerektiği uyarısını yapmak istiyorum. Bakın, 13 vatandaşımız sağ olarak kurtarılamadı. Acı ama gerçek. Bu acı gerçekle baş etme yolu, faturayı olayların gidişatını etkileme gücüne sahip olmayan muhalefet partilerine çıkarıp, elleri yıkamak değildir. Sayın yetkililer, daha bir yıl önce yerel seçimlerde Öcalan’dan "Millet ittifakına oy vermeyin" yazılı mektup getiren bir sosyologu ekranlara çıkarıp konuşturmak isteyen yandaşlarınız, 13 şehit haberinin yarattığı acıyı hızla muhalefeti suçlama aparatına dönüştürüp, bütün muhalefet partilerini hiç ayırmadan “Kandil sizinle gurur duyuyor” gibi cümlelerle itham etmeye kalktılar. İlk andan itibaren akılları sadece 13 şehidin acısını, muarızlarını sindirecek bir siyaset oluşturmaya çalıştı. Açık söyleyelim, bu yaklaşım mide bulandırıcı." ifadesini kullandı.