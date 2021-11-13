HaberTürk yazarı Karaca: Müteahhitlere yapılan bu güzelliğin bedelini orta sınıf ödeyecek

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, faiz indirimlerinin doların yükselmesini, bunun da enflasyonu tetiklediğini savunurken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yasada belirlenmiş vazifesini dert etmediğini, "sadece hükümetin ajandasıyla ilgilendiğini" dile getirdi. Karaca ayrıca, yapılan faiz indirimlerini de "müteahhitlere güzellik" olarak nitelendirirken, bedelini orta sınıfın ödeyeceğini ifade etti.

Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut model, yani başkanlık sisteminden başka her şeye benzeyen hükümet modeli hiçbir kuruma bağımsızlık ve özerklik vermeyecek şekilde kullanılmaya müsait ve öyle de kullanılıyor.

Yürütme 'Döviz kuru yüksekliği ihracatçıya yarıyor, işgücünün maliyeti de düşüyor, cari açık kapanıyor oh oh ne ala' diye vâzediyor, Merkez Bankası da aynı telden çalıyor. Çalmasa sıkıntı olur. Yürütmenin ajandasında müteahhitlere ‘favor’ yapmak varsa, Merkez Bankası Başkanlığı bu iyiliği bizzat yapmak zorunda. Yapmasa sıkıntı olur.

Pinyataya döndü, Merkez Bankası Başkanlığı koltuğu. Çünkü yeni model bu. Ve kârlı çıkan iki grup var: Müteahhitler ve ihracat yapanlar. Geri kalanlar patates. Üstelik bakın burası çok önemli: Müteahhitlere yapılan bu güzelliğin bedelini de orta sınıf ödeyecek.

Nasıl mı? Şöyle: Faiz indiriminden sonra bankalar yeni oranlardan düşük faiz ile konut kredisi verme kararı aldılar. Daha doğrusu böyle bir karar vermelerine karar verildi. Ama dikkatinizi çekerim: Kamu bankaları. Gerekçe 'Konut almak isteyen vatandaşı rahatlatmak' olarak sunuldu. Oysa konut fiyatları zaten yüksekti, indirim kelimesi duyulur duyulmaz fiyatlar daha da fırladı. Bu konut fiyatlarına bakıp ev almaya yeltenen kişiler yoksullar değil, alt gelir grubu değil, orta sınıf değil. Bildiğiniz ortanın üstü olan sınıf bu. Kamu bankaları düşük faizli kredi verdikleri için zarar edecekler. İki kere iki dört. Kamu bankaları zarar ettiğinde onların zararını kim finanse edecek? Elbette kamu kaynakları. Bildiniz: Vergilerimiz."

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