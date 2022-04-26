HaberTürk yazarı Karaca: Eski AK Parti olsa, Kılıçdaroğlu'na bu imkan verilmezdi

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, fahiş zamların ardından elektrik faturasını ödemeyen ve karanlıkta kalma eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Kimileri Kemal Bey’in karanlığın içinden seslenişini ‘muhalefetin siyasetsizlik sorunu’ gibi gördü. Ben ayağına kadar gelen topa vurdu ve top kaleye doğru süzülüyor diyorum. Eskiden olsa 'Bırakın faturalar biriksin asla elektriğini kesmeyin' diye talimat bile verilirdi. Özetle, bu işin sonunun nereye gideceğinden bağımsız olarak, muhalefetin hem de insanların canını yakan bir konuda bu kadar haklı bir alanı kaplamasının önüne geçilirdi. Çünkü bakın, günlerdir bu konuşuluyor" dedi.

Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey’in evinin elektriği kesildiğinden beri insanlar sadece 2021 yılında elektriği kesilmiş 3,5 milyon aboneden bahsediyor.

Elektriği kesilmiş ev demek, ısınamayan ev halkı demek. Çoğu ev için sıcak suyun olmaması demek. Ödevlerini yapamayan çocuklar demek. Mum ışığında sökük dikmeye çalışan kadınlar demek.

Bu dertlerin üç bin beş bin değil üç buçuk- dört milyon hanenin başında olması ise milyonlarca insanı etkileyen bu yoksunluk halini tasavvur etmeye kalksak, normalde zorlanırız; kulağımızın kenarında bir kez söylenip geçildiğinde beş dakika sonra şüpheye düşeriz; çünkü insan zihni bu rakamları algılayamaz, bir süre sonra da ‘aklımda yanlış kaldı herhalde’ deyip kendinden şüphe eder.

Kılıçdaroğlu’nun kesilen elektriği ise tasavvuru zor olanı cisimleştirdi. Herkes birkaç günlüğüne elektriği kesilen evleri hayal etmek zorunda kaldı.

O yüzden diyorum, eski AK Parti olsa, bu imkan verilmezdi."

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