HaberTürk yazarı Karaca: Eğer oyun bozucu bir yöntem geliştirilmezse, altı partinin harcadığı emek boşa gider

HaberTürk yazar Nihal Bengisu Karaca, AKP ve MHP'nin seçim kanunu teklifine ilişkin olarak, "Eğer oyun bozucu, düzeni ‘cover’ eden bir yöntem geliştirilmezse, her parti kimliğine gömülür, partilerin lider ve kurmayları ego savaşına girer ve ülkenin meselesinin ‘particilik’ yaparak aşılamayacağı anlaşılmazsa bu mühendislik işe yarar, altı partinin harcadığı emek, bir araya gelerek verdikleri mesaj berhava olup tarihin tozlu sayfalarına avdet eder. Top CHP ve İYİ Parti'de. Bakalım nasıl bir yöntem bulacaklar" dedi.

Karaca, yazısında yeni düzenlemeyle birlikte küçük partilerdeki adayların CHP ya da İyi Parti listelerinden seçime katılmaya zorlandığı belirterek, "Ya da CHP ve İYİ Parti içinde 'Niye kendi adamlarımız varken küçük ve muhafazakar partilerin isimlerini listelerimize koyalım?' tartışmasının yaşanması isteniyor" yorumunu yaptı.

Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Süper mühendislik değil mi? Zira iktidar blokunun amacı zaten muhafazakarlardan oy getirebilecek ama daha önemlisi Millet İttifakı'nı sahiden ülkenin değerleriyle kavga etmeyen çoğulcu bir hüviyete büründürecek partileri Millet İttifakı'ndan uzak tutmaktı. Bu yüzden ‘helalleşme’ çıkışı iktidar blokunu çok rahatsız etmişti. İttifakın bir türlü dağılmaması, nihayet seçime giden yolda altı partinin birlikte sürdürecekleri yürüyüşün zemininin şekilleniyor oluşunu da kamçıyı şaklatma zamanının geldiğinin göstergesi olarak görmüş olmalılar. Şimdi direkt o muhafazakar partilerin tabanlarının hassasiyetlerine oynanıyor. Yasal görünen ama aslında 'Yarışın ortasında bayrak değiştirilmez' şeklindeki etik ve centilmenlik kurallarına tamamen aykırı olan dokunuşlarla."

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