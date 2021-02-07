HaberTürk yazarı Karaca: Devletimiz gençleri profesyonelce taktiklerle halka şikâyet edip kışkırtarak terörize etmekten hayır sadır olmadığını öğrenemedi

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından başlayan eylemlere ilişkin olarak, "Devletimiz gençleri profesyonelce taktiklerle halka şikâyet edip kışkırtarak terörize etmekten hayır sadır olmadığını öğrenemedi" görüşünü savundu.

Karaca yazısında, "Kayyum rektör istemiyoruz' protestosunu yapan gençlerin şeytanlaştırılması yanlış.Siyaset, ‘mümkün olanın’ sanatıdır. Devlet adamlığı ise mümkün olanın yolları açılarak yapılır, devletin ‘sorun çözme’ görevine katkıda bulunularak yapılır." düşüncesini dile getirdi.

Karaca, "Sessiz sedasız dağılmakta olan genç bir kitleye 'Aşağıdaaaan' diye bağırıp sonra 'Al bunların hepsini gözaltına, al al al,' diye talimat veren memurun keyfi gözaltı işlemini görmeyip 'Biz aşağı bak demedik, aşağıdan dedik' diye açıklama yapmak bir fayda sağlamadığı gibi, hakkaniyete ve insanların zekâsına hakarettir. Bakın, 12 Mart’ın 50. yıl dönümü yaklaşıyor. 50 yıl oldu, gençleri profesyonelce taktiklerle halka şikayet edip kışkırtarak terörize etmekten hayır sadır olmadığını, bilakis gençlerini konuşma, uzlaşma ve bazen sahip olduğu kudrete rağmen taviz verme mesafesinde tutması gerektiğini öğrenemedi devletimiz. Bu işlerin sonunda devletin genç kuşakları aşırılık yanlısı fikirlere, hatta örgütlere kaybetmesi gibi riskler olduğunu ve bu kaybın bedelini yine milletin ödeyeceğini öğrenemedi." ifadesini kullandı.