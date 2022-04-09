HaberTürk yazarı Karaca'dan Kaşıkçı davası yorumu: Devlet, mali sorunlar nedeniyle yine egemenlik haklarını esneten bir tasarrufta bulundu

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Türkiye'de öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayet davasının Suudi Arabistan'a devredilmesinin hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu belirterek, "Devletler zaman zaman hukukun üstünlüğünü korur, zaman zaman da çıkarların üstünlüğünü garanti altına alacak siyasetler üretirler. İnsan hakları, yaşam hakkının savunulması için verilen mücadeleler diye çıkılan yollar bir bakmışsınız, aaa, fiyatı yükseltme yoluymuş. Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrinin fiyatının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama şunu görüyoruz: Devlet ülkenin içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle egemenlik haklarını esneten bir tasarrufta bulundu. Yine" yorumunu yaptı.

Karaca, "Kaşıkçı bir kez daha öldü" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet kafası bu olduğu için sivillerin denetiminden azade, şeffaf olmayan, hesap vermeyen ve dokunulmazlık zırhı yüzünden verdiği hukuka uygun olmayan kararlara itiraz edilemeyen, edilse de sonuç alınamayan bir yönetim biçimi tehlikelidir, sadece toplum için değil kendisi için bile tehlikelidir diye yazıp duruyoruz.

Ama daha üzücü olan ne biliyor musunuz? Sivillerin de kendisini devletin aldığı tavırlardan ayıramaması. Kimse o hadi devlet, peki bana ne oluyor diye sormuyor.

Cemal Kaşıkçı öldüğünde, Hatice Cengiz ve Kaşıkçı’yı tanıyanlar sevenler dertlerinde boğulurken onların yanlarına gelip poz verenler, Kaşıkçı için belgeseller çekip kitaplar yazanlar, o günlerde Suudi Arabistan’a haddini bildirmek ve Kaşıkçı’nın kanını yerde komamak adına onca alayişli gösteri sergileyenlerin hepsi 7 Nisan’dan beri sessiz, arazi oldular. Turan Kışlakçı dışında tek bir kişi ne kadar hüzünlendiğini yazmadı ve “Bu dava karşılığında ne alındı?(…) Bundan sonra ne olacak? Medyada adları tek tek yazılan ve resimleri boy boy verilen katiller cezasız mı kalacak? Bizim hakimler davayı tevdi ettikleri Suud’daki yargıyı takip edebilecekler mi? Bu olayda hedef Türkiye değil miydi? (…)” cümlelerini kurmadı.

Sebebi korku falan da değil. Sebep bu ülkenin entelijensiyasında aydınında sivil olmaya dair bir mefhumun, bir hassasiyetin kalmaması."