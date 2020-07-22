HaberTürk yazarı Karaca: Bugün cemaat ya da tarikat diyerek ‘tehdit’ olduğundan bahsedilen hiçbir yapının FETÖ kadar donanımlı olduğunu sanmıyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse'nin TRT canlı yayınındaki “Bir FETÖ gitti bin FETÖ geldi” açıklamasına ilişkin "Bugün cemaat ya da tarikat diyerek ‘tehdit’ olduğundan bahsedilen hiçbir yapının FETÖ kadar donanımlı olduğunu sanmıyorum" yorumunu yaptı.

Karaca, "Bir tarafım Ali Köse’nin bir dini cemaatin sadece toplumu değil siyasi hayatı da dizayn etmek için sarfettiği çabayı, darbe girişimi günü gelene kadar mesele etmemiş ilahiyatçılar adına sorumluluk almasını ve 'Bu kez geç olmasın' minvalinde uyarıda bulunmasını faydalı buluyor. Diğer yanım, 'Bir FETÖ gitti bin FETÖ geldi ibaresi çok abartılı' diyor. Kimdir onlar? 1000 adet iseler hiç değilse beşinin adını saymak ve FETÖ ile benzeştikleri durumları sıralamak gerekmez mi? Ali Köse’ye çok ağır ithamlar geldi, hakaret edildi. Hiçbirini onaylamıyorum ve ilim adamlarına karşı şedit ifadeler kullanılmasını kınıyorum. Ancak Menzil, İsmailağa, Süleymancılar, Işıkçılar, Erenköy cemaati diye, saymaya kalksak en fazla yirmi isim sayabileceğimiz kısa bir listeden kasıtla ‘binlerce’ gibi bir ibare kullanmayı da anlamıyorum. Bu isimleri FETÖ ile aynı kefeye koymayı da." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, "Bugün çaresizce FETÖ denilen yapı aslında birkaç katmandan oluşuyordu, kabaca tarif edersek cemaat tabanını kullanan bir üst yapılanma, kurmay akla sahip bir ‘paralel devlet oluşumu’ydu. Paralel güvenlik ve yargı bürokrasisi, paralel eğitim araçları, paralel diplomasisi, paralel sosyal toplumsal enstrümanları, kısaca bir devlette olması ve yürütmesi gereken her işlev/ faaliyete sahip bir networkten bahsediyoruz. Bugün cemaat ya da tarikat diyerek ‘tehdit’ olduğundan bahsedilen hiçbir yapının FETÖ kadar donanımlı olduğunu sanmıyorum. Öyleler ve sayıları 1000’i buldu, diyorsanız slogandan fazlasını ortaya koymanız gerekir." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | İlahiyatçı Prof. Ali Köse: Benim kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı; Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor