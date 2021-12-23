HaberTürk yazarı: Hazine garantili mevduat türünün hiç değilse akut kanamayı durdurduğu söylenebilir

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, iktidarın açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması hakkında, "Hazine garantili mevduat türünün hiç değilse akut kanamayı durdurduğu söylenebilir" yorumunu yaptı.

Karaca, "'Evet hükümetin bir planı var' duygusu kısa vadede bile olsa bir toparlanma sağlayabilir. Asgari ücret artışı ve bu ücretten alınan verginin indirilmesi gibi düzenlemelerin arkasından gelmesi ümit duygusunu kuvvetlendirmiş görünüyor. 'Değer kazanmış TL' fikri bile tamamen durmuş olan sektörleri canlandıracak bir fırsat olarak işlevsel bir rol oynayabilir" düşüncesini dile getirdi.

Karaca, vatandaşın fiyatların düşmesini beklediğini söylerken, "Eğer fiyatlar yeniden belirlenmez ise beklenen fayda sağlanamadığı gibi birileri lehine oluşacak haksız kazanç başlı başına etik bir problem olarak piyasanın üzerinde durduğu kaidenin kırılmasına neden olur" düşüncesini dile getirdi.

Denetimin önemli olduğunu belirten Karaca, "Anlayacağınız yüzleri asıl güldürecek olan, yeni düşük döviz kurunun enerjiden iletişime ayakkabıdan peynire hayati olan her mal ve hizmete yansıması, fiyatların düşmesi. Müdahalelerin işe yaraması buna bağlı, umarım takip ve denetim için etkili yöntemler düşünülmüştür" ifadelerini kullandı.

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