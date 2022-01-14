HaberTürk yazarı Güneri: Arınç'ın damadının "beraat" etmesine savcılık itiraz etti

HaberTürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nin verdiği kararla beraat eden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Dr. Ekrem Yeter’in “beraat” kararına itiraz edildi.

Güneri yazısında, "İstinaf savcısı, Yeter’in 'mahkûm' olması talebiyle dosyaya itiraz etti. Dosya Yargıtay’a gönderildi. Karara sadece savcılık itiraz etmedi. Ekrem Yeter’in avukatı Selçuk Nuray da müvekkili Yeter’in beraat etmesi talebiyle karara itiraz etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Ekrem Yeter, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat etmişti. Beraat kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından da oy çokluğuyla onanmıştı. Daire’nin verdiği beraat kararına bir üye muhalif kalmıştı. İstinaf Cumhuriyet Savcısı, beraat kararına itiraz etti. Savcı, itiraz dilekçesinde Ekrem Yeter’in örgüt üyesi olarak kabul edilmesi için gerekli delillerin mevcut olduğunu, Bank Asya hesap hareketlerinin, örgütün tepe yöneticileriyle yaptığı telefon görüşmelerinin sayısının örgüt üyeliğinden mahkum olmasını gerektirecek nitelikte olduğu halde ‘beraat’ hükmü kurulmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Güneri şunları kaydetti:

"Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in avukatı da beraat kararına itiraz etti. Yeter’in avukatı Selçuk Nuray, Yargıtay’a gönderdiği itiraz dilekçesinde, “Bu kararın hukuki neden ve saiklerle tartışılması yerine müvekkilin kayınpederi olan sayın Bülent Arınç’ın siyasi kimliğinden dolayı çoğu siyasi hırs ve intikam duygusu ile yapıldığına şahit olduğumuz, kamuoyunu yanlış yönlendirici nitelikteki beyan ve ifadeler; kararın sosyal ve görsel medyada siyaseten linçe yönelik tartışılmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi."