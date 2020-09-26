HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Ersin Düzen'in ayda 400 bin TL aldığı TBMM kayıtlarına girmiş, adam bana meydan okuyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ersin Düzen'in şirketinin TRT'den ayda 400 bin TL aldığının TBMM kayıtlarında yer aldığını belirterek, "Adam TBMM’ye veya başkasına değil, nedense bana meydan okudu. Sonuçta ortaya çıktı ki, 2017 yılında TBMM kayıtlarına girmiş Düzen’e yapılan 400 bin TL artı KDV ödemeler." diye yazdı.

Rıdvan Dilmen'in NTV'de gündeme getirdiği, Ersin Düzen'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı maaşın halen açıklanmadığını belirten Fatih Altaylı, "Yorumculuk yapacaksa federasyonda görev alamaz, federasyonda görev alacaksa yorumculuğu en azından federasyonda görev aldığı süre boyunca bırakır. Bu konuda ne Düzen’den ne de Federasyon’dan çıt çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

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