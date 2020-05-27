HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Erdoğan’ın bu söylemden hiç ama hiç memnun kalmadığını zannediyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” ifadesinden memnun kalmadığını zannetmediğini ifade etti.

Demir’in tartışma yaratan sözünün “gayri İslami” olduğunu söyleyen Altaylı, “Kaderi ve gaybı mı biliyorsunuz hanımefendi! Sizin evlatlarınızdan birinin gelecekte memlekete veya insanlığa çok çok daha faydalı olmayacağına dair bir bilginiz mi var! Hangi hakla ve güçle bunu söylüyorsunuz. Dahası Tayyip Erdoğan bugün kendi evladının canını bile umursamayan birinin yarın uğruna evladının canından vazgeçtiğini söylediği birine de çok kolay ihanet edebileceğini bilir” diye yazdı.

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