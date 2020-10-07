HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu da, 'Yeni Türkiye'nin belediye başkanı olmuş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazeteci Cüneyt Özdemir'in kendisine yönelttiği, "Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz?" sorusuna bozulduğunu belirterek, "Bunun sorulması normal. Kızacak bir şey yok. İmamoğlu eskiden medyanın bunu daha yakın takip ettiğini şimdi ise takip etmediği için görmediğini söyleyebilirdi kızmadan.

Çünkü İmamoğlu seçimden sonra da namaza gitti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı camide namaz kıldığı bile haber oldu hatırladığım kadarı ile. Ama İmamoğlu gazeteciye ve soruya kızma geleneğine uymuş. O da “Yeni Türkiye’nin belediye başkanı” olmuş." diye yazdı.

İmamoğlu'nun seçimden önce belediye sosyal tesislerinde içki satışıyla ilgili soruya, "Bizim dönemimizde de belediye sosyal tesislerinde alkollü içki olmayacak" yanıtını verdiğini hatırlatan Altaylı, "Dediği gibi herkese eşit yaklaşsa idi “Bazı tesislerimizde içki olacaktır ama içki kullanmayan İstanbullular için bazı tesislerimizi de içkisiz yapacağız” diyebilirdi.

Üstelik de inançlı olduğu halde içki içen oldukça geniş bir kesim olduğu halde."

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