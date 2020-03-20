HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’dan Sabah yazarı Babaoğlu'na: Sözde entel, seni takan mı var!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, sağlık çalışanlarına destek amaçlı yapılan alkışlama eylemine tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'na bugünkü köşesinde tepki gösterdi.

Altaylı, "Türk halkı şahane bir fikir geliştirdi kendi kendine. Bin bir zorluk ve bin bir risk altında çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun şükran gösterebilmek için, her akşam saat dokuzda pencereye, balkona çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Ama dilimin gazeteci demekte başarılı olamadığı, zaten gazeteci olmaktan çoktan vazgeçmiş ve adının tam tersi bir kişiliğe sahip olduğunu her geçen gün biraz daha kanıtlama peşindeki bir 'sözde entel' romantik Haşmet efendi “Ben böyle şeylere karşıyım” diye çemkiriyor. Karşı olsan kaç yazar, taraf olsan kaç yazar! Seni takan mı var!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Şu çıkışın olmasa adını unutmuşum çoktan, bir gazetede hâlâ yazdığına şaşırdım zaten en çok.Alkışlayacağız. Üstelik sadece onları da değil. Çöpümüzü toplamak için çalışan, suyumuzu akıtmak için uğraşan, ışığımız sönmesin diye gayret gösteren, aç kalmayalım diye dükkanını açan, oralara mal üreten, mal getiren kardeşlerimizi de alkışlayacağız. Sen alkışlama Haşmet efendi. Zaten senden alkış bekleyen yok." ifadesini kullandı.

Babaoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ben bu saat bilmem kaçta alkış vs. işlerini yutmam, katılmam da... bu kampanyaların nasıl kötüye kullanıldığını defalarca gördüm... gerekmedikçe dışarı çıkmayın, sağlık sistemini meşgul etmeyin, sağlıkçılara asıl destek budur... Bir takım pisliklerin bu alkış kampanyasını nasıl sevinçle karşıladığını da buradan görüyor, izliyorum..

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