HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Covid-19 olduğunu dünya alemin bildiği Sergen lokantada, üstelik de maskesiz!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Covid-19 teşhisi konduğunu ve bu nedenden ötürü takımının başında sahaya çıkamadığını belirterek, "Sergen, karantinada olması gerektiği için o gün takımının başında sahaya çıkamadı. Sahaya çıkamadı ama bir restorana gidip sevgilisi ile yemek yedi.

Eeee, hani karantina! COVİD 19 olduğunu dünya alemin bildiği Sergen, lokantada. Sosyal hayatın içinde. Üstelik de maskesiz bir biçimde." diye yazdı.

Fatih Altaylı, "Covid'li Sergen nasıl lokantaya gider?" başlıklı yazısını, "Bu COVİD yedek kulübesinde otururken bulaşıyor da. Lokantada millete bulaşmıyor mu? Yoksa virüsler bile adamına göre mi muamele ediyor. Türkiye gibi." şeklinde noktaladı.

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